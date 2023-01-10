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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقترب من الاكتفاء الذاتي.. الزراعة: ارتفاع أسعار الأسماك لهذا السبب

السمك
السمك

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، أن الدولة المصرية تقترب من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، مضيفا أنه نستورد الأسماك التي تعيش في المياه الباردة فقط، ومنها الرنجة والماكريل.

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وأضاف مصطفى الصياد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الأسماك مرتفعة في الفترة الحالية نتيجة للأزمة العالمية، وأزمة العملة الصعبة، وارتفاع أسعار الأعلاف.

 

رغم الأزمة


وتابع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، أن رغم الأزمة وارتفاع الأسعار وخاصة الأسماك، إلا أن كل المنتجات متوفر في الأسواق، وكل ما تريده تجده.
 


 

الاسماك الزراعة مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة الاكتفاء الذاتي اسعار الاسماك

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