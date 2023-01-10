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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة تدريبية حول فنون الأركت لأعضاء مراكز شباب سيدي سالم بكفر الشيخ

فنون الأركت
فنون الأركت

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الورشة الفنية التدريبية فى مجال «الأركت» بمركز شباب إصلاح شالما التابع لإدارة شباب سيدى سالم، بمشاركة 20 شاباً وفتاة من أعضاء مراكز شباب «أبو العزايم و المنشية الجديدة» ضمن برامج وفعاليات أندية التطوع، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج التدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية بهدف إعداد الشباب والشابات لسوق العمل الحر وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف و تأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التى فرضت على دول العالم.

 

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ورشة العمل تناولت تعريف المشاركين بفنون الأركت وماهية الأدوات والخامات، وكيفية استخدام أدوات التصنيع والتصميم بالخشب، لإنتاج أعمال فنية من الأشكال الإسلامية و تطعيمها بالصدف لصقل مهارات المتدربين وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ باسم سعيد منسق أندية التطوع.

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وزير الشباب والرياضة المشروعات الصغيرة الشباب والرياضة المشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظ كفر الشيخ أشرف صبحي كفر الشيخ

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