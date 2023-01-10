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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تلميذ يطلق النار على معلمته في فيرجينيا بالولايات المتحدة|تفاصيل

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أطلق طفل في السادسة من العمر النار على معلمته في فصل دراسي في مدرسة ابتدائية في ولاية فرجينيا بشرق الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وقالت الشرطة أن الطلقة أصابت المعلمة في سن الثلاثينيات بجروح خطيرة ويعتقد أن إصاباتها تهدد حياتها، وتابعت الشرطة أنه لم يسجل إصابات أخرى بين التلاميذ أو العاملين في المدرسة.

وقال رئيس الشرطة المحلية، ستيف درو، في مؤتمر صحفي، إن "مطلق النار تلميذ يبلغ من العمر ست سنوات، وهو الآن محتجز لدى الشرطة"، مضيفاً أن "هذا عملية إطلاق النار هذه لم تكن حادثة عرضية".

وأشار مدير المدرسة في المدينة، جورج باركر، "أنا في حالة صدمة ومحبط"، وتابع "نحن بحاجة إلى دعم المجتمع للتأكد من أن الأسلحة ليست متاحة للأطفال".

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تسجل الولايات المتحدة عدة حوادث إطلاق النار في المدارس كانت أخرها في مايو الماضي بولاية تكساس حيث أدى الحادث لمقتل 19 طفلاً واثنين من المدرسين على يد مسلح يبلغ من العمر 18 عاماً.

شهدت الولايات المتحدة العام الماضي نحو 44 ألف حالة وفاة مرتبطة بالأسلحة النارية، نصفهم تقريباً تدخل في إطار قضايا قتل وحوادث ودفاع عن النفس والنصف الآخر حالات انتحار، وفقا لبيانات رسمية.

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