بسبب إعدام المتظاهرين.. الولايات المتحدة تشن هجوما عنيفا على إيران

قال لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأثنين، إن نظام إيران يقتل شعبه و يتواطأ مع روسيا في هجومها على أوكرانيا، مشيرة إلى أن النظام الإيراني لا يعنيه أي شئ سوى استمراره.

وعلى جانب آخر، أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، إعدام محمد مهدي كرامي ومحمد حسيني والإعدامات الإضافية المعلنة في إيران.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ننضم إلى شركائنا في جميع أنحاء العالم للمطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات في إيران وسنحاسب طهران".

ودعي سوليفان إيران إلى الوقف الفوري للانتهاكات بحق التظاهرين.