بسبب اغتيال قاسم سليماني.. إيران تطالب بمحاكمة دونالد ترامب

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه يجب محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني.

وحسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا، قال قالیباف، خلال مراسم افتتاح الاجتماع الـ 13 للمجمع العام لبرلمانات آسيا الذي بدأ أعماله في تركيا، إن "العمل الإجرامي الذي ارتكبه الرئيس الأمريكي آنذاك وأدى إلى مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومن معهما يعتبر مصداقا بارزا وقاطعا للإرهاب الحكومي".

وأضاف أن "ترامب وجميع مساعديه ومن ساهم في هذه الجريمة يجب محاكمتهم في المحاكم الصالحة لدورهم في هذا العمل الإجرامي وتحمل مسؤوليتهم عن هذه الجريمة البشعة”.

وتابع: "شاهدنا خلال الأعوام الأخيرة أن أمريكا اتخذت نهجا أحادي الجانب وأساءت إلى الأمن والسلام العالميين".

وبالأمس، تعهد الحرس الثوري الإيراني، بأخذ الثأر من منفذي عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني عاجلا أم آجلا.