حوار| رئيس هيئة المساحة لصدى البلد: نحدد التكلفة التقديرية لأعمال نزع الملكية

هيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري هي إحدى الهيئات التى تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، فكان لنا هذا الحوار مع المهندس أيمن شديد رئيس هيئة المساحة.



ما عمل هيئة المساحة؟



هيئة المساحة من الهيئات العريقة فى مصر التى أنشأت عام 1898 أى أنها موجودة منذ أكثر من 130 عام إلى الآن ، والباع الأكبر من عملها فى التسجيل العقارى فى مصر وتقوم بأنشطة كبيرة ولها احتكاك مباشر بالثروة العقارية .

وأضاف أن هيئة المساحة تعمل مع الدولة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنقل الدولة ببنية معلوماتية كاملة.

هل تساعد الخرائط الموجودة فى الهيئة الدولة فى التطوير؟

بالفعل لدينا خرائط قديمة وغرفة خرائط أصلية تساعد الدولة فى كل مشروعاتها، ونقوم بكل عملنا بناء على أولويات العمل وبدأنا فى التحول الرقمى ولدينا شبكة إحداثيات كاملة تساعدنا فى أن نحدث الخرائط على الطبيعة ولدينا شبكة مكونة من 44 نقطة إحداثيات ثابتة نتابعها لحظة بلحظة .

ما دور هيئة المساحة فى المشروعات القومية ؟



جميع الأعمال المساحية التى تقوم بها أجهزة الدولة تكون عن طريقنا ونساعد فى إثبات الملكيات العمومية سواء لطرق أو ترع أو مواقع كبارى ونعمل مع الدولة فى المشروعات القومية الكبرى بتوجيهات من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبتوجيهات وزير الموارد المائية والرى باعتبار الهيئة احدى الهيئات التى تشرف عليها الوزارة ونساعد فى أعمال الرفع المساحى وحصر الملاك الظاهرين لأعمال نزع الملكية للطرق للمحاور الرئيسية لمصر وهذا فى جميع محافظات الجمهورية سواء فى الوجه البحرى أو الوجه القبلى.



هناك خريطة موحدة للجمهورية فى هيئة المساحة كيف يمكن الاستفادة منها فى المشروعات؟

شاركنا فى وضع خريطة الأساس الرئيسية فى مصر ولكن لا نتحكم بها بل تتحكم بها أجهزة أخرى لكننا نساعد فى ادخال أى بيانات معلوماتية رقمية عليها مع أجهزة الدولة المختلفة لتكون عليها بنية معلوماتية كاملة وخلال الفترات القادمة سندخل عليها قواعد بيانات بأحدث المعدات.

ما الأجهزة الحديثة التى تساعد الهيئة فى الرصد المساحي؟

نحن نرتبط بالإحداثيات العالمية لدينا wg8 فى مصر نسقط عليها المحطات الثابته التى نحصل منها على شيكات الإحداثيات كاملة بحيث نستطيع من خلالها ومع المحطات المتكاملة أن ننقل كل الإحداثيات من الأرض إلى خرائط حديثة تفصيلية التى تساعد مع أجهزة الدولة فى أخذ القرار فى أوضاع كثيرة.

أكثر ما يهم المواطن هو اجراءات نزع الملكية وللهيئة دور كبير فى ذلك فكيف يتم التعامل مع المواطنين؟

البداية تكون من الجهات التى تريد عمل مشروع فى مكان ما فيتم تحديد المكان وترسل للهيئة لنقوم بتوقيع الجزء المحدد على الخرائط على الطبيعة ونحدد أين تتعارض مع أملاك المواطنين سواء أراضى أو عقارات ونحدد التكلفة التقديرية لأعمال نزع الملكية التى سنتعرض لها خلال تنفيذ المشروع وعلى ضوئه يصدر قرار نزع الملكية من رئاسة الجمهورية .

الخطوة التالية تكون حصر للملاك الظاهرين أمامنا ويشمل ذلك أسماء الناس والمساحات ونقدر القيمة لكل نوع من الممتلكات ونخطر الجهة التى أسندت لنا تنفيذ المشروع بالتكاليف النهائية، ويأتى الملاك للهيئة وبعد مراجعه كل بياناته إذا كان موافق يوقع على الأوراق وإذا اعترض على شئ يقدم معارضه نبحث الشكوى فى مدة زمنية محددة فى القانون ونخطره بالنتيجة واذا كانت هناك معارضة أخرى يقدم للمحكمة الابتدائية للمكان الموجود به نزع الملكية وهذه حالات قليلة جدا .

ما أنواع التعويضات التى يحصل عليها المواطنين؟

نأخذ قرارات ونحدد لكل شخص التعويض الذى سيحصل عليه وهناك تعويضات لصاحب الملك وهناك تعويضات اجتماعية للمستأجرين ويحدد عن طريق المحافظة أو الوحدات المحلية.

ما أهم المعوقات التى تقابل رجال هيئة المساحة خلال اجراءات نزع الملكية؟

من الطبيعى أن يكون المواطن غير متفهم لما يحدث أو المبلغ الذى سيحصل عليه وعلى ضوء ذلك نذلل تلك العقبات قدر المستطاع بحيث تحصل الناس على تعويضها فى أسرع وقت.

هل الهيئة بدأت فى التحول الرقمى طبقا للتوجيهات الرئاسية؟



الهيئة اقتصادية تعمل من خلال الامكانيات التى نوفرها وأكبر المعوقات هى العمالة الفنية المتخصصة المدربة بعد وقف التعيينات نلجأ للعمل بعقود نحاول التواصل مع الوزير ووزارة التخطيط لتعويض العمالة المتخصصة حتى لا يضيع حقوق الناس.

ما خطة العمل للهيئة فى العام الجديد؟

أعمالنا فى الهيئة مستمرة مع الشهر العقارى والمشروعات القومية الكبرى سنقوم بتحديث هذه الأعمال وتحديث الخرائط التى نتعامل بها مع الجمهور فلدينا غرف بيع خرائط للجمهور فلابد أن يجدها المواطن حديثة لأنه يتعامل بها مع جهات أخرى فى الدولة.

ما أهم المشروعات الكبرى التى تعمل عليها الهيئة حاليًا؟

نعمل فى مشروعات توسعة الطريق الدائرى والتوقيع للقطار الكهربائى السريع من العلمين للعين السخنة ، نزع الملكية للقطار الكهربائى الحالى الذى يعمل من محطة عدلى منصور للعاصمة الإدارية ومحاور فى الصعيد منها محور منفلوط نعمل فيها مع المحافظة وهيئة الطرق ووزارة الإسكان شريك رئيسى فى كل المحاور التى نقوم بها.

ما خطة التطوير للهيئة الفترة القادمة؟

لدينا خرائط أصلية ولدينا مستندات ووثائق لعقود وأملاك دولة موجودة بالشكل الورقى سنقوم هذا العام بأرشفتها الكترونيًا ونغير غرفة بيع الخرائط ليكون مكان تهويته أفضل ونحضر خبراء فى كيفية الحفاظ على الخرائط حتى لا تتأثر بعامل الزمن وترميم الخرائط القديمة ولدينا دعم كبير من وزير الموارد المائية والرى بتوفير كل طلباتنا لتتبوأ الهيئة مكانة أفضل.

فى الختام هل هناك بوابة رقمية للتواصل مع الهيئة؟



من الطبيعى أن نتعامل مع بوابة مصر الرقمية وهناك البوابة الاعلامية الخاصة بالهيئة يتقدم المواطن بطلباته ويتقدم بالشكاوى عن طريقها ولدينا مكتب خدمة المواطنين لنيسر عليهم وفى بوابة مصر الرقمية للشكاوى تم حل 90% من شكاوى المواطنين..

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