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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأب الروحي للأمير ويليام.. وفاة آخر ملوك اليونان قسطنطين الثاني

ملك اليونان السابق
ملك اليونان السابق قسطنطين الثاني

أفادت وكالة "فرانس برس"، بوفاة ملك اليونان السابق وآخر الملوك قسطنطين الثاني، في أثينا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 82 عامًا، نتيجة سكتة دماغية.

وحسب ما أعلنته محطة "إرت" اليونانية، حكم قسطنطين البلاد قبل إلغاء النظام الملكي العام 1974.

ولفتت المحطة إلى أن الملك السابق، هو نسيب الملك البريطاني تشارلز الثالث لجهة أبيه، وخلال الفترة التي قضاها في إنجلترا، أقام علاقة جيدة مع العائلات الملكية البريطانية والإسبانية، كما أنه يعتبر الأب الروحي لولي العهد ويليام والأمير الهولندي قسطنطين.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أنّه نقل إلى المستشفى في أثينا الأسبوع الماضي بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي.

وتلقى المساعدة لمدة 7 أيام في العناية المركزة في مستشفى "إيجيا" بالعاصمة، حيث نقل في حالة حرجة، ورافقه في المستشفى أفراد من عائلته، زوجته آنا ماريا من الدنمارك، والأطفال والأخت.

ملك اليونان اليونان قسطنطين الثاني أثينا سكتة دماغية

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