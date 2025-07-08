نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أرجاء العالم مباراة مثيرة تجمع بين نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي فلومينينسي البرازيلي، والتي ستقام ضمن منافسات نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتساءل عشاق وجماهير كرة القدم العالمية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وفلومينينسي

وتأهل فريق تشيلسي إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على بالميراس البرازيلي، بينما صعد فلومينينسي لمواجهته عقب تغلبه على الهلال السعودي في ربع النهائي. كلا الفريقين يسعى إلى تحقيق الفوز والتأهل للنهائي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي

يمكنكم متابعة مواجهة تشيلسي ضد فلومينينسي عبر عدد من القنوات المفتوحة. القنوات المجانية المتاحة لبث المباراة هي:

قناة MBC مصر 2 : HD وSD

: HD وSD قناة MBC Action

منصة DAZN

ترددات القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي

إليكم ترددات القنوات الناقلة:

تردد قناة MBC MASR 2 (HD):

القمر: نايل سات

التردد: 12322

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة MBC MASR 2 (SD):

التردد: 12015

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة MBC MASR ACTION:

التردد: 11470

يمكن أيضًا مشاهدة المباراة عبر منصة DAZN.

معلقو مباراة تشيلسي وفلومينينسي

سيكون لقاء تشيلسي وفلومينينسي مثيرًا بالتأكيد بفضل التعليق الاحترافي، حيث سيقوم بالتعليق كل من:

فارس عوض (قناة إم بي سي مصر 2)

(قناة إم بي سي مصر 2) فهد العتيبي (قناة إم بي سي أكشن)

(قناة إم بي سي أكشن) خالد الغول (منصة DAZN)

التشكيلة المتوقعة للفريقين

تشكيلة تشيلسي المتوقعة:

حراسة المرمى : سانشيز

: سانشيز خط الدفاع : جوستو، توسين، شالوباه، كوكوريلا

: جوستو، توسين، شالوباه، كوكوريلا خط الوسط : إنزو، كايسيدو، نيتو، بالمر

: إنزو، كايسيدو، نيتو، بالمر الهجوم: نكونكو، بيدرو

تشكيل فلومينينسي المتوقع:

حراسة المرمى : فابيو

: فابيو خط الدفاع : صموئيل كزافييه، تياجو سيلفا، خوان فريتس، جبريل فوينتيس

: صموئيل كزافييه، تياجو سيلفا، خوان فريتس، جبريل فوينتيس خط الوسط : ماتيوس مارتينيلي، هيركوليس، جون آرياس، نونوتو

: ماتيوس مارتينيلي، هيركوليس، جون آرياس، نونوتو خط الهجوم: أجوستين كانوبيو، خيرمان كانو

مشوار فلومينينسي في البطولة

نجح فلومينينسي في الوصول إلى نصف النهائي بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد، سجلهما جيرمان كانو وهركوليس باريرا. أحرز النادي البرازيلي 5 نقاط في مجموعته، حيث جاء في المركز الثاني بعد دورتموند. فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين، واستمر في تألقه بعد التغلب على الهلال السعودي في ربع النهائي.

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي

تقام المباراة على ملعب ميت لايف، حيث يبدأ اللقاء في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 4 مساءً بتوقيت ميامي

الساعة 10 مساءً بتوقيت الكويت

الساعة 9 مساءً بتوقيت السودان

الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير سيقود المباراة بمساعدة سيريل موجنير ومهدي رحموني، بينما سيكون الحكم الرابع هو الهندوراسي إيفان أركيس.

الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولة

يتصدر ريال مدريد الإسباني قائمة الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة كأس العالم للأندية برصيد 5 ألقاب، يليه برشلونة بـ3 ألقاب، ثم كل من بايرن ميونخ، كورينثيانز، وساو باولو بلقبين لكل منهم.