النصر السعودي يفتح باب التفاوض مع وسام أبو علي.. تفاصيل

أكد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، دخل دائرة اهتمام نادي النصر السعودي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال عبد الهادي، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "عندي معلومة مؤكدة إن نادي النصر السعودي بدأ التفاوض مع وسام أبو علي أمس، واللاعب كمان عنده عرض من أحد أندية الدوري الأمريكي."

وأضاف عبد الهادي: "الأهلي والزمالك مش بيقفوا على أي لاعب.. لازم نشوف اللاعب جه بكام وهيمشي بكام."

وتابع نجم الزمالك السابق حديثه مؤكدًا أنه كان يؤيد رحيل أحمد سيد زيزو عن القلعة البيضاء عندما تلقى عرضًا كبيرًا من أحد الأندية القطرية، مشيرًا إلى أن عرض نادي نيوم السعودي كان سيحقق فائدة مالية كبيرة للزمالك.