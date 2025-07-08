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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبلغ خرافي.. خالد الغندور يكشف تطورات مثيرة في مفاوضات الأهلي لبيع وسام أبو علي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
منار نور

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تطورات مثيرة بشأن مفاوضات النادي الأهلي لبيع مهاجمه وسام أبو علي، والراتب الضخم الذي عرضه عليه نادي الريان القطري.

وقال الغندور خلال تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت إف إم":
"محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، عقد جلسة مع وكيل اللاعب وسام أبو علي، وأبلغه أن هناك عرضًا رسميًا من نادي الريان القطري بقيمة راتب سنوي يصل إلى 5 ملايين دولار، وهو مبلغ ضخم للغاية".

وأوضح الغندور أن المدير الرياضي لنادي الريان كان متواجدًا في مصر خلال الأيام الماضية، وغادر البلاد بالأمس، بعد أن فشلت المفاوضات دون أسباب واضحة.

وأضاف: "النادي السويدي الذي باع وسام أبو علي للنادي الأهلي كان قد وضع بندًا في عقد البيع يمنحه 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب، وهو رقم كبير جدًا، ولذلك فإن الأهلي طلب الحصول على 15 مليون دولار من أجل بيع اللاعب".

وتابع: "الغريب أن وسام أبو علي لا يزال يتبقى في عقده مع الأهلي ثلاث سنوات، وكان يحصل في السويد على 100 ألف دولار فقط، لكن مع انتقاله إلى الأهلي ارتفع راتبه إلى 700 ألف دولار، ثم إلى مليون و100 ألف دولار في السنة الثانية، والآن الأهلي رفع راتبه إلى 2.5 مليون دولار سنويًا".

وأردف الغندور: "وسام أبو علي لاعب مميز ويُعد أحد أهم العناصر في الفريق، ليس فقط من الناحية الفنية ولكن أيضًا من الناحية الاستثمارية. لا أفهم لماذا يفكر الأهلي في بيعه الآن، خاصةً أنه ضمن قائمة اللاعبين الأساسيين، وبيعه سيتطلب التعاقد مع لاعب أجنبي بنفس المستوى".

وختم: "هناك علامات استفهام كثيرة حول مستقبل وسام أبو علي، وما إذا كانت هناك نية فعلية لرحيله أم أنها مجرد ضغوط لتحسين عقده".

وسام ابو علي الغندور ارقام وسام ابو علي

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