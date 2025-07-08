تشييع جثمان المهندس محمد طلعت أحد ضحايا حريق سنترال رمسيس بمسقط رأسه بالدقهلية

شيع أهالي مدينو ميت غمر بمحافظة الدقهلية جثمان الشهيد المهندس محمد طلعت والذي لقي مصرعه اثر حريق كبير بسنترال رمسيس هو وثلاثه اخرين من زملائه حيث أدى أبناء ميت غمر صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الرحمة ، عقب صلاه المغرب وشهدت الجنازة بكاء وعويل من أسرة الشهيد وردد المشيعون لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله "حيث تم دفنه بمقابر العائلة بميت غمر

واندلع حريق هائل، مساء أمس الإثنين، في الطابق السابع من سنترال رمسيس، أحد أقدم وأهم مقار البنية التحتية للاتصالات في مصر، وبحسب المعاينة الأولية، ان ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران بالمكاتب الإدارية، وامتد إلى طوابق أخرى.



ودَفعت قوات الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء ، وتم فصل التيار الكهربائي والغاز من المبنى، في محاولات للسيطرة على الحريق الذي استمر قرابة 20 ساعة قبل إخماده بالكامل، رغم تجدد النيران ثلاث مرات أثناء التبريد.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 موظفين، وهم: وائل مرزوق، وأحمد رجب، ومحمد طلعت، وأحمد مصطفى، جميعهم من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، وإصابة 32 حالة باختناقات، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،