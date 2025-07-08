وزير الشئون النيابية: صرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في حريق سنترال رمسيس

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في أعقاب حادث حريق سنترال رمسيس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة تداعيات الحريق الذي اندلع بمقر السنترال في منطقة وسط البلد، بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، والمستشار محمود فوزي.

وشدد فوزي خلال كلمته أمام اللجنة على أن الحكومة ستقوم بصرف تعويضات مادية وأدبية للمُتضررين، وذلك تعبيرًا عن التزام الدولة تجاه المواطنين ودورها في دعم المتأثرين من الحادث.

وأشار إلى أن التحقيقات في الواقعة لا تزال جارية، مؤكدًا أن نتائجها سيتم إعلانها بشفافية فور الانتهاء منها.

كما أعلن الوزير أن الحكومة ستصرف تعويضات مناسبة لأهالي الشهداء والمصابين، في إطار النهج الذي تتبعه الدولة في تقدير التضحيات ودعم المتضررين من الأزمات.