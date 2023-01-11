عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الدواجن بحدائق حلوان يشكون من انتشار القمامة والروائح الكريهة

صدى البلد

وجه سكان منطقة الدواجن بحدائق حلوان  شكواهم من انتشار القمامة والروائح الكريهة علي جانبي الطريق  ، ذلك عبر خدمة بين الناس على موقع صدى البلد.

وقال حسين محمد ، أحد سكان المنطقة امتلأت شوارع منطقة الدواجن بالقمامة والتي أصبحت تغزو الميادين والشوارع العمومية ما تضرر منه السكان.

وأكد العديد من الأهالي أن الأزمة غير مقتصرة على انتشار القمامة بالشوارع والميادين فقط بل هناك العديد من المشكلات في المنطقة من ضمنها أزمة الصرف الصحي .

وطالبوا المسئولين بحل المشكلة وتوفير اللازم من أجل منع تراكم القمامة على جانبي الشارع، وللتواصل مع مقدمي الشكوى على الرقم: 01001311098.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تلقي شكاوى واستفسارات تفعيل شكاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

الأرصاد الجوية: سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على هذه المحافظات بالساعات المقبلة

مفاجأة.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب منتخب إسبانيا

خفض أسعار الفائدة على القروض | تحرّك رسمي من الحكومة يخص هذه الفئات

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

ترشيحاتنا

حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه.. دار الإفتاء تجيب

أمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تكشف توقعات حالة طقس الأسبوع المقبل

تعادل جديد| تعليق صادم من خالد الغندور يخص الزمالك أمام الاتحاد السكندري

فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بعد التعادل مع بيراميدز 1-1 في الدوري

بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.. مجلس الوزراء يطلق مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية.. تشمل خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لقطاعات الصناعة والزراعة

روسيا تعلن تقديم مساعدات للطائرات الأمريكية بعد عطل تقني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقوية المناعة في الشتاء.. فوائد صحية للشاي بالليمون |تعرف عليها

ملابس جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في عز البرد | شاهد

لوك مختلف.. ياسمين الخطيب تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

عير متوقعة.. 3 أمراض تصيب البشرة في الشتاء

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ