جولدن جلوب|مخرج The White Lotus يتسلم جائزة أفضل عمل محدود وهو «سكران»

تسلم مايك وايت مؤلف ومخرج مسلسل The White Lotus جائزة جولدن جلوب أفضل عمل قصير أو محدود وهو في حالة سكر شديدة، بسبب تأخره في قائمة الجوائز، إلى جانب غياب الطعام عن الطاولات بحسب قوله ساخرًا.

قائمة ترشيحات أفضل مسلسل محدود قبل الإعلان عن الجائزة

Black Bird

Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Pam and Tommy

The Dropout

The White Lotus: Sicily

حصد مسلسل The White Lotus جائزة Emmy أفضل عمل محدود أو قصير لعام 2022، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بعرضه على منصة HBO، وترشح أبطاله للعديد من الجوائز، في سبتمبر الماضي.

تدور أحداث The White Lotus التي تقوم ببطولته ألكساندر داداريو وسيدني سويني، وغيرهم عن كشف أسرار عدد من زوار منتجع صحي وتحول إجازتهم الترفيهية إلى كابوس.