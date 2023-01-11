عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جولدن جلوب|مخرج The White Lotus يتسلم جائزة أفضل عمل محدود وهو «سكران»

مايك وايت
مايك وايت

تسلم مايك وايت مؤلف ومخرج مسلسل The White Lotus جائزة جولدن جلوب أفضل عمل قصير أو محدود وهو في حالة سكر شديدة، بسبب تأخره في قائمة الجوائز، إلى جانب غياب الطعام عن الطاولات بحسب قوله ساخرًا. 

 

 

 

قائمة ترشيحات أفضل مسلسل محدود قبل الإعلان عن الجائزة 

Black Bird 
Monster: The Jeffrey Dahmer Story 
Pam and Tommy 
The Dropout 
The White Lotus: Sicily

 

حصد مسلسل  The White Lotus جائزة Emmy أفضل عمل محدود أو قصير  لعام 2022، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بعرضه على منصة HBO، وترشح أبطاله للعديد من الجوائز، في سبتمبر الماضي.

 

تدور أحداث The White Lotus التي تقوم ببطولته ألكساندر داداريو وسيدني سويني، وغيرهم عن كشف أسرار عدد من زوار منتجع صحي وتحول إجازتهم الترفيهية إلى كابوس. 

جولدن جلوب The White Lotus أفضل مسلسل HBO Jeffrey Dahmer

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

ميدو يكشف رد فعل مرتضى منصور على تعاقد الأهلي مع مروان عطية

ترشيحاتنا

حرارة منخفضة وسحب رعدية.. تحذيرات من طقس السعودية اليوم

الجزائر: ضبط شخصين بحوزتهما 1000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 11-1-2023

فيديو افتتاح السيل يثير جدلًا في السعودية.. والأرصاد ترد: تصرف خطير

تلميذ يطلق النار على معلمته في مدرسة ابتدائية بضواحي واشنطن |شاهد

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوستن بتلر يتغزل في سلمى حايك بحفل جولدن جلوب | صور

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ