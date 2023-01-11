اليابان تسجل أكثر من 10 آلاف حالة وفاة بكورونا خلال 40 يوما

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليابان إلى أكثر من 10 آلاف شخص، وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 10 يناير الجاري وسط الموجة الثامنة من انتشار الفيروس التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأربعاء/ أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ بدء الوباء في يناير من عام 2020 بلغ 60 ألفا و411 شخصا حتى يوم أمس /الثلاثاء/، وهو ما يعني أن ما يقرب من سدس هذه الوفيات تم تسجيلها في الفترة من 1 ديسمبر إلى 10 يناير الجاري.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية إلى أن عدد الوفيات الذي تم تسجيله حتى الآن في شهر يناير جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3145 شخصا، وهو ما يفوق بوضوح المعدل الذي تم تسجيله في الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أنه من بين 5825 شخصا من عدد الوفيات الذي تم تسجيله في الفترة ما بين 7 ديسمبر و3 يناير -والذين تم تحديد أعمارهم وجنسهم- كان 1ر17 في المائة في السبعينيات من العمر و2ر41 في المائة في الثمانينيات و9ر33 في المائة في التسعينيات.