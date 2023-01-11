هدوء قبل العاصفة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس مساء اليوم حتى الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا اليوم مستمرون فى التحسن فى الأحوال الجوية خلال فترات النهار، ومع هذا التحسن تتكون شبورة مائية كثيفة بالصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنه عند الساعة الثامنة أو التاسعة صباحا تبدأ الشبورة المائية تتلاشى على أغلب وتبدأ الرؤية تتحسن، موضحة أننا اليوم خلال فترات النهار يكون هناك زيادة فى سطوع أشعة الشمس على أغلب الأنحاء، وبالتالي الطقس خلال تلك الفترة يكون لطيف جدا على أغلب المناطق، خاصة المناطق الشمالية، ومعتدل على الجنوبية.

وتابعت أنه مع فترات الليل نبدأ أن نتأثر بوجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا ومنخفض جوى على سطح البحر المتوسط، ويتأثر بأمطار على المناطق الساحلية من الجهة الغربية، مثل: مطروح والإسكندرية، وتكون خفيفة، ومع تقدم ساعات المساء تكون متوسطة، لافتة إلى أنه مع ساعات الليل وضباح يوم الخميس من الممكن أن تصل إلى المناطق الداخلية، اى محافظات الوجه البحري.

وأشارت إلى أننا يوم الخميس خلال فترة الصباح والساعات المتأخرة من الليل من اليوم من المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار متوسطة وقد تكون رعدية على السواحل الشمالية وبعض المناطق المحافظات من الوجه البحري.