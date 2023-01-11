الأوقاف: انطلاق فوج الأئمة الخامس عشر لمعسكر الإسكندرية 17 يناير

ينطلق يوم الثلاثاء القادم الفوج الخامس عشر للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، خلال الفترة 17 - 19يناير 2023م، من مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في إطار (مبادرة الدين يسر) التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وفي إطار البرامج التثقيفية والترفيهية التي تقيمها الوزارة من خلال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للأئمة.

وقالت وزارة الأوقاف سيضم المعسكر محاضرات علمية وتثقيفية في إصدارين من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هما كتاب: "المختصر الشافي في الإيمان الكافي"، وكتاب: "الدولة مفهومها وتطورها"، كما يتخلل المعسكر جولات ترفيهية وتثقيفية وزيارات للمعالم السياحية بمدينة الإسكندرية ، علمًا بأن التحرك للأئمة المشاركين في تمام الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 17/ 1/ 2023م من أمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن يرغب في التوجه مباشرة إلى المعسكر عليه التواجد بالمعسكر في نفس اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا .