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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق|فيديو

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اليوم استقرار بالأحوال الجوية خلال فترات النهار، مضيفةً أن هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا سوف يؤثر بشكل كبير على حالة الطقس ليلاً، مما يزيد من الشعور بالبرودة .

ضرورة إلإرتداء الملابس الشتوية الثقيلة

 

وأضاف منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، ان هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة و رعدية  على السواحل الشمالية الغربية، و سوف تتمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية.


وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك ضرورة لإرتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خلال فترات الصباح الباكر و الساعات المتأخرة من الليل، مؤكدة أن هناك نشاط للرياح غداً ، وهذا يزيد من الشعور بالبرودة.

 

 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية ليلا ه منار غانم امطار حالة الطقس

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