بيكتب كلام روش.. هشام عباس عن أكرم حسني: موهوب وعنده فن جواه|فيديو

تحدث الفنان هشام عباس عن أغنية "السهر والانبساط" التي يقدمها مع الفنان حميد الشاعري والفنان أكرم حسني، قائلاً: "كنت قاعد مع حميد الشاعري يوم عيد ميلاده، وأكرم حسني كلمه يعيد عليه، فقولت لحميد ما تيجي نعمل أغنية مع أكرم، والأغنية فكرتها بسيطة ولذيذة عشان كده عجبت الناس".

هشام عباس: أكرم حسني بيكتب كلام روش

وأضاف هشام عباس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية "DMC"، أن الفنان أكرم حسني موهوب للغاية، خاصة في كتابة الأغاني، معقباً: "بيكتب كلام روش زي جوز ولوز ومكسرات، وبيكتب شعر حلو، وعنده فن جميل جواه".

وتابع: "الفكرة كانت إننا نعمل أغنية لذيذة وكوميدية مع أكرم حسني، وأنا وحميد الشاعري على تواصل دائم وممكن في اي وقت نقدم أغنية مع بعض".