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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثاني أيام عروض لجنة مشاهدات مشاريع نوادي المسرح بثقافة الدقهلية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعي، حيث نفذ إقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة امل عبدالله بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج من خلال الإدارة العامة للمسرح، ثاني أيام مناقشة مشاريع فرق نوادي المسرح لفرع ثقافة الدقهلية، حيث تم باليوم الأول مناقشة اربع مشاريع من إجمالي ٢٣ مشروع وذلك على خشبة مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة.

بدأت العرض المسرحي الباب إخراج وتأليف عمرو قنديل والعرض المسرحي سالب واحد إخراج جون رؤوف تأليف محمد عادل، والعرض المسرحي اقصر مسافة بين ثلاث نقاط إخراج محمود طارق تأليف توم استو بارد، والعرض المسرحي فويسك إخراج عبد الرحمن العراقي تأليف جورج بخنز، جاء ذلك بحضور رنا عبد القوي، سعيد حجاج، ابراهيم المهدى، سمر الوزير، ومدير قصر ثقافة المنصورة، وقامت اللجنة بمناقشة المخرجين وذلك بعد مشاهدة ٥٠٪ من العرض، وتستكمل اللجنة أعمالها بمناقشة مشاريع جديدة، وذلك ضمن عروض مشاهدات نوادي المسرح لفرع الدقهلية والتي تستمر لمدة اربع ايام متتالية والتى تستمر حتى الخميس ١٢ يناير الجاري.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الأنشطة الثقافية والفنية الفنان أحمد الشافعى فرق نوادي المسرح

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