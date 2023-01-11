تحرير محاضر للمخالفين.. حملات مكثفة على الأسواق بقرى ومدن كفر الشيخ

نظمت مجالس مدن دسوق وسيدي سالم وبيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ.



وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة، منها 5 محاضر بيئة، و4 محاضر صحة، و محضر تموين.

وقاد السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، وبحضور نواب رئيس المركز والمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية تنسيقاً مع مدير إدارة تموين بندر ومركز دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشى التموين، على الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 15 محضراً متتوعاً، مخالفات في معايير الجودة و الوزن و انعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، منهم 5 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، و8 محاضر تموينية لمخابز لنقص الوزن، ومحضران لعدم وجود رخصة، وتم ضبط عدد من بطاقات التموين لدى أصحاب مخابز.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وتحرير 3 محاضر متنوعه، منها محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية.