ضربة لأسهم شركات الطيران الأمريكية بعد توقفها.. وإقلاع أول طائرة من نيويورك

انخفضت أسهم شركة الطيران الأمريكية “ساوث ويست” نحو 1% في تعاملات اليوم، الأربعاء، وتغيرت أسهم شركات الطيران الكبرى الأخرى بشكل طفيف بعد توقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

ورفعت إدارة الطيران الفيدرالية، وقفًا للرحلات المغادرة على مستوى البلاد بعد انقطاع تقني أدى إلى تأخير آلاف الرحلات الجوية.

وتسبب فشل نظام إرسال الرسائل إلى الطيارين في انقطاع كامل وتوقف الرحلات.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الرحلات المحلية ستتوقف مؤقتًا حتى الساعة 9 صباحًا على الأقل بالتوقيت الشرقي، بينما تعمل الوكالة على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية.

وأكدت الوكالة أن جميع الرحلات الجوية الحالية آمنة للهبوط .

تم تأجيل أكثر من 4000 رحلة جوية أمريكية اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، وقد تستمر التأخيرات المتبقية لساعات.

بحلول الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي، استؤنفت الرحلات من مطار نيوارك ليبرتي الدولي ومطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون الدولي، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، كما أقلعت أول طائرة من مطار نيويورك.

وذكر البيت الأبيض أن وزير النقل بيت بوتيجيج، أطلع الرئيس جو بايدن على تفاصيل الانقطاع.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في تغريدة على “تويتر”: ”لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس وجه وزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في الأسباب”.

وذكر كيسي موراي، رئيس رابطة طياري خطوط ساوث ويست الجوية، أن ساوث ويست تستعد لإلغاء الرحلات الجوية اليوم، الأربعاء، لتجنب المزيد من الاضطراب.

