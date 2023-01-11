النهاية تقترب.. اعتراف صادم من أوكرانيا بشأن الخسائر في باخموت

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن قوات أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في مدينة باخموت.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن قائد عسكري أوكراني، قوله: "حتى الآن، إذا قارنا خسائرنا بخسائرهم، فالكفة تميل لصالح الروس، إذا استمر هذا، فقد ننتهي".

يذكر أن مدينة باخموت، تقع في جزء تسيطر عليه كييف، من أراضي دونيتسك، شمال مدينة جورلوفكا الكبيرة، وتعتبر هذه المدينة مركز نقل استراتيجي مهم لتزويد تجمع القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تمر عبر هذه المدينة شبكة من الطرق والسكك الحديدية، والآن تجري معارك شرسة بهدف فرض السيطرة على باخموت وسوليدار.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.