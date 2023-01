Everything Everywhere وthe banshees of inisherin يتصدران قوائم SAG Awards

تصدر فيلم everything everywhere all at once وthe banshees of inisherin قوائم ترشيحات SAG Awards لعام 2023، بعدما حققا نجاحا كبيرا هذا الموسم، وحصد كلا منهما 5 تنويهات هامة.

أعلنت نقابة ممثلي الشاشة المسئولة عن توزيع جوائز الساج عن إعلان قوائم ترشيحات SAG Awards قبل حفلها السنوي في نسخته الـ 29.

تضم قوائم ترشيحات SAG Awards أبرز الأعمال التي قدمت العام الماضي في السينما والتلفزيون، قبل الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 26 فبراير المقبل، بلوس أنجلوس، وحتى الآن لم يتم التعاقد مع أي محطة تلفزيونية لنقل الحدث بعد فسخ التعاقد مع TNT و TBS.

وفيما يلي قوائم ترشيحات SAG Awards للأعمال السينمائية لعام 2023

أفضل فيلم

“Babylon”

“The Banshees of Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

“Women Talking”

أفضل أداء جماعي في السينما

“Avatar: The Way of Water”

“The Batman”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Top Gun: Maverick”

“The Woman King”

أفضل ممثلة

كيت بلانشيت , “TÁR”

فيولا ديفيس , “The Woman King”

آنا دي أرماس , “Blonde”

دانييل ديدويلر , “Till”

ميشيل يووه “Everything Everywhere All at Once”

أفضل ممثل

أوستن بتلر “Elvis”

كولين فاريل “The Banshees of Inisherin”

بريندان فريزر , “The Whale”

بيل نايي “Living”

آدم ساندلر , “Hustle”

أفضل ممثلة مساعدة

أنجيلا باسيت “Black Panther: Wakanda Forever”

هونج تشاو “The Whale”

كيري كوندون The Banshees of Inisherin

جيمي لي كرتيس “Everything Everywhere All at Once”

ستيفاني هسو “Everything Everywhere All at Once”

أفضل ممثل مساعد

باول دانو , “The Fabelmans”

بريندان جليسون “The Banshees of Inisherin”

باري كيوجان “The Banshees of Inisherin”

كي هوي كوان , “Everything Everywhere All at Once”

إيدي ريدمان , “The Good Nurse”