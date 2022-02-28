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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

SAG Awards 2022.. بطلا مسلسل Squid Game يحصدان جوائز الأفضل تمثيليا

أبطال squid game
أبطال squid game في حفل الساج

حصد بطلي مسلسل Squid Game، على جوائز الأفضل تمثيليا في حفل توزيع جوائز الساج SAG Awards 2022 منذ قليل. 

وحصل الممثل الكوري لي جونج جاي على جائزة أفضل ممثل في عمل درامي، فيما نالت زميلته هويون جونج تكريم أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل Squid Game.

توافد أبطال مسلسل Squid Game  على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج، وحرصوا على التقاط الصور في لحظة تاريخية صباح اليوم.

دخل مسلسل Squid Game التاريخ باعتباره أول عمل درامي كوري يتم ترشيحه لجوائز الساج، في فئات مختلفة منها أفضل مسلسل وأداء تمثيلي لأبطاله. 

وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج SAG Awards 2022 لالتقاط الصور قبل لحظات من بدء توزيع الجوائز وإقامة فقرات الحفل السنوي في نسخته الـ 28.

 

ويقام الحدث بالحضور الشخصي مرة أخرى بعد الاستعانة بتطبيق زووم خلال العام الماضي، ما ينبئ بانتهاء عصر الأحداث الفنية الافتراضية.

 

تعتبر جوائز وترشيحات الساج مؤشرا قويا كل عام للأعمال المتوقع فوزها بجوائز الأوسكار  التي ستعلن في حفلها السنوي يوم 27 مارس.

 

يشهد حفل توزيع جوائز الساج الأمريكية، العديد من المفاجآت والاختيارات المختلفة هذا العام، خاصة مع ترشح المسلسل الكوري الشهير Squid Game لنيل جائزة أفضل عمل درامي. 

Squid Game جوائز الساج SAG Awards SAG Awards 2022 نتفليكس

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