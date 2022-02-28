SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

توافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج SAG Awards 2022 لالتقاط الصور قبل لحظات من بدء توزيع الجوائز وإقامة فقرات الحفل السنوي في نسخته الـ 28.

ويعود نجوم الفن العالمي إلى السجادة الحمراء صباح الاثنين، لحضور حفل توزيع جوائز الساج، الذي سيذاع على الهواء مباشرة، في أجواء طبيعية مماثلة لما قبل جائحة كورونا.

ويقام الحدث بالحضور الشخصي مرة أخرى بعد الاستعانة بتطبيق زووم خلال العام الماضي، ما ينبئ بانتهاء عصر الأحداث الفنية الافتراضية.

تعتبر جوائز وترشيحات الساج مؤشرا قويا كل عام للأعمال المتوقع فوزها بجوائز الأوسكار التي ستعلن في حفلها السنوي يوم 27 مارس.

تفاصيل حفل الساج

يتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، للتألق بملابسهم الأنيقة في النسخة 28 من حفل توزيع جوائز الساج، الذي سيذاع على TNT، وسيطرح في اليوم التالي على منصة HBO MAX.

ستشترك الممثلة لافيرن كوكس مع زميلتها إيفيت نيكول براون في تقديم الحفل السنوي، أمام عد كبير من نجوم السينما والتلفزيون.

يشهد حفل توزيع جوائز الساج الأمريكية، العديد من المفاجآت والاختيارات المختلفة هذا العام، خاصة مع ترشح المسلسل الكوري الشهير Squid Game لنيل جائزة أفضل عمل درامي.

يقام حفل توزيع جوائز لساج لعام 2022 في سانتا مونيكا بدلا من لوس أنجلوس كما هو معتاد كل عام.

وعلى مدار ساعتين يتسلم نجوم هوليوود والعالم جوائز ممثلي الشاشة الأفضل على مستوى الدراما والسينما، بعدما تم الإعلان عن المرشحين في يناير الماضي وتصدر Succession قوائم الأعمال التلفزيونية مع المسلسل الكوميدي Ted Lasso.

ويتصدر فيلم House of Gucci قوائم الترشيحات لـ جوائز الساج، وهو العمل السينمائي الأبرز الذي تجاهلته قوائم الأوسكار هذا العام، ومن المتوقع حضور بطلته ليدي جاجا وآدم درايفر للحفل.

دخل مسلسل Squid Game التاريخ باعتباره أول عمل درامي كوري يتم ترشيحه لجوائز الساج، في فئات مختلفة منها أفضل مسلسل وأداء تمثيلي لأبطاله.

وستتقدم الممثلة الشهيرة كيت وينسلت لمنح جائزة إنجاز العمر إلى أسطورة هوليوود المخضرمة هيلين ميرين، التي اختيرت هذا العام للحصول على أعلى تكريم من نقابة ممثلي الشاشة لتاريخها السينمائي الكبير.