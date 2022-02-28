عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

SAG Awards 2022.. توافد أبطال مسلسل Squid Game  على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أبطال  Squid Game
أبطال  Squid Game على السجادة الحمراء

توافد أبطال مسلسل Squid Game  على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج، وحرصوا على التقاط الصور في لحظة تاريخية

 

دخل مسلسل Squid Game التاريخ باعتباره أول عمل درامي كوري يتم ترشيحه لجوائز الساج، في فئات مختلفة منها أفضل مسلسل وأداء تمثيلي لأبطاله. 

 

 

وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج SAG Awards 2022 لالتقاط الصور قبل لحظات من بدء توزيع الجوائز وإقامة فقرات الحفل السنوي في نسخته الـ 28.

 

ويعود نجوم الفن العالمي إلى السجادة الحمراء صباح الاثنين، لحضور حفل توزيع جوائز الساج، الذي سيذاع على الهواء مباشرة، في أجواء طبيعية مماثلة لما قبل جائحة كورونا. 

ويقام الحدث بالحضور الشخصي مرة أخرى بعد الاستعانة بتطبيق زووم خلال العام الماضي، ما ينبئ بانتهاء عصر الأحداث الفنية الافتراضية.

 

تعتبر جوائز وترشيحات الساج مؤشرا قويا كل عام للأعمال المتوقع فوزها بجوائز الأوسكار  التي ستعلن في حفلها السنوي يوم 27 مارس.

 

يشهد حفل توزيع جوائز الساج الأمريكية، العديد من المفاجآت والاختيارات المختلفة هذا العام، خاصة مع ترشح المسلسل الكوري الشهير Squid Game لنيل جائزة أفضل عمل درامي. 

 

يقام حفل توزيع جوائز لساج لعام 2022 في سانتا مونيكا بدلا من لوس أنجلوس كما هو معتاد كل عام.

وعلى مدار ساعتين يتسلم نجوم هوليوود والعالم جوائز ممثلي الشاشة الأفضل على مستوى الدراما والسينما، بعدما تم الإعلان عن المرشحين في يناير الماضي وتصدر Succession قوائم الأعمال التلفزيونية مع المسلسل الكوميدي Ted Lasso.

 

  ويتصدر فيلم House of Gucci قوائم الترشيحات لـ جوائز الساج، وهو العمل السينمائي الأبرز الذي تجاهلته قوائم الأوسكار هذا العام، ومن المتوقع حضور بطلته ليدي جاجا وآدم درايفر للحفل. 

 

وستتقدم الممثلة الشهيرة كيت وينسلت لمنح جائزة إنجاز العمر إلى أسطورة هوليوود المخضرمة هيلين ميرين، التي اختيرت هذا العام للحصول على أعلى تكريم من نقابة ممثلي الشاشة لتاريخها السينمائي الكبير. 

Squid Game حفل توزيع جوائز الساج SAG Awards 2022 جوائز الساج مسلسل SAG Awards 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

انفجار في وسط أوكرانيا.. وصافرات الإنذار تدوي بـ كييف| فيديو

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

ترشيحاتنا

حمادة صدقي: نتائج الزمالك السلبية متوقعة وكارتيرون لا يشعر بالأمان

وكالة الأنباء الأوكرانية: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 4500

جوجل تعلق خدمة "جوجل ماب" في أوكرانيا مؤقتا

بيلاروسيا تعلن التصويت على دستور يتيح نشر أسلحة نووية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. أدعية بترتيب المصحف اغتنمها

خبير : النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري عززت من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ