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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 10 أسلحة نارية ومخدرات وتحرير 1950 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير الأمن، من ضبط 10 أسلحة نارية، و5 كيلو جرامات من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، وبانجو" و200 جرام هيروين، إضافة لضبط 20 سلاحاً أبيض، بحوزة متهمين عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

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‏‎وفي سياق متصل، شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، استهدفت ضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تَنْفِيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.
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وأسفرت الحملات عن ضبط 1950 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، دسوق، وقلين، وفوه" حيث تم ضبط 18 مركبة دون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و 64 مخالفة سير دون تراخيص 29 دون رخص قيادة و19 دون رخص تسيير، و 1760 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.


‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

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