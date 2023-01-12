مواصفات سلسلة جوالات سامسونج Galaxy S23 في السعودية

أعلنت شركة "سامسونج" أنها ستكشف رسميا عن سلسلة جوالاتها الرائدة Galaxy S23 في مؤتمر بـ سان فرنسيسكو في 1 فبراير القادم، ومع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي تزيد الأخبار والصور المسربة للجوالات التي ستكون فلاج شيب بأعلى المواصفات والتكنولوجيا الرائدة، وستنافس بقوة مع جوالات iPhone 14 وجوجل بيكسل 7.

نشر موقع gsmarena صورا مسربة للثلاثة جوالات الجديدة و تشمل سلسلة جوالات S23 كل من سامسونج جالاكسي S23 و S23+ والأعلى في المجموعة S23 Ultra، وهو الذي يأتي بترقيات هائلة خاصة فيما يتعلق بمجال الكاميرات والتصوير الليلي، من المتوقع أن يتلقى هاتف Galaxy S23 Ultra تحسينات جذابة جدا بالنسبة لعشاق التصوير والفيديو ومؤخرا طرحت فيديو ترويجيا على صفحات Samsung الرسمية، بها كلمة قريبا باللغة الإنجليزية وتشبه عدسات التصوير وبحسب مصادر من داخل الشركة، ستكون العدسة الرئيسية أكبر من تلك الموجودة في موديل S22 Ultra.

ليس فقط الكاميرا الرئيسية أكبر بل أيضا العدسات فائقة الاتساع والماكرو ستكون بقطر أكبر، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابيكسل ، جنبا الى جنب مع معالج من كوالكوم سناب دراجون من الجيل الثاني وتحديدا SM8550-AC Snapdragon 8 بتكنولوجيا الـ 4 نانو الذي أثبت أنه أسرع من معالجات آيفون من آبل، مع معالج رسومات جرافيك Adreno 740

Galaxy S23

وفقا لموقع gsmarena التقني، سيكون جوال Samsung Galaxy S23 Ultra مع شاشة Dynamic AMOLED قطرها 6.8 بوصة دقة وضوح 1440x3088 بيكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع تقديم جودة HDR10+ ودرجة سطوع 1750 لكل متر مربع، وكثافة بيكسلات 501 بيكسل لكل بوصة، مع طبقة من الزجاج المقوى Corning Gorilla Glass Victus+ حاصل على شهادة IP68 أي أنه مقاوم لطرطشة المياه والغبار.

يحزم جوال Samsung Galaxy S23 Ultra بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مصنوعة من الليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة وتدعم الشحن السريع السلكي بقوة 45 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.