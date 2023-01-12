بفستان جريء... ريا أبي راشد تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها في حفل جولدن جلوب 2023.

ظهرت ريا أبي راشد في الحفل بإطلالة من أختيار الإستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

قد حمل فستان ريا أبي راشد توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، تزينت بمجموعة من المجوهرات اللافتة التي زادت من أنافتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريا على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.