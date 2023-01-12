محمد محمود:الخطيب قال لي لا مانع من التعرض لهجوم الجماهير بسبب رحيلك..فيديو

كشف محمد محمود، لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتحاد السكندري، عن دور محمود الخطيب في اتمام انتقاله لـ الاتحاد السكندري، مؤكدًا أن رئيس القلعة الحمراء راهن الجميع على نجاحه مع زعيم الثغر.

وقال محمد محمود خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: " الخطيب قال لي..لا مانع لدي من التعرض لهجوم الجماهير بسبب رحيلك".

اجتماع محمد محمود مع الخطيب

أضاف:" اجتمعت مع الخطيب وتحدث معي عن الانتقال للاتحاد السكندري، وقال لي..عايز الناس تقول إزاي ده كان معانا ومشي".

أشار محمد محمود إلى كيفية إصابته بالرباط الصليبي:" حدث التحام بسيط مع وليد سليمان في التدريب والأشعة أظهرت أني مصاب بقطع في الرباط الصليبي".

أتم محمد محمود، لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتحاد السكندري:" بكيت بعد إصابتي بقطع في الرباط الصليبي".