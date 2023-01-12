الزمالك يرفض استعادة نجم سيراميكا كليوباترا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك رفض عودة محمد إبراهيم مجددا، في ظل رغبة أحمد سامي مدرب سيراميكا في رحيله خلال شهر يناير الجاري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "وكلاء اللاعب قاموا بعرضه مجددا على إدارة الزمالك لعودته في الفترة الجارية، لكن مسئولو النادي رفضوا عودة محمد إبراهيم".

وأضاف: "محمد إبراهيم لاعب جيد، لكن الزمالك لن يضمه، وخطة فيريرا حاليا لا تحتاج إلى وجوده ضمن صفوف الفريق".

أحمد سامي: متمسك بـ"محمد إبراهيم" ولم أطلب رحيله.. وأوافق على رحيل إيبوكا وشكري باقٍ لنهاية الموسم

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه متمسك بالإبقاء على محمد إبراهيم، ولا صحة لما نشر حول طلبه رحيله خلال شهر يناير الجاري، مؤكدًا بأنه لن يتخلى عن اللاعب مطلقًا، وقام النادي بالتجديد معه في وقت سابق.

وقال أحمد سامى في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا اريد التحدث كثيرًا، ومحمد إبراهيم من أعمدة فريق سيراميكا كليوباترا، ولابد من تحري الدقة عند نشر تلك الأخبار، ولا أحد يقومه بسؤالنا عن صحة هذه الأخبار، التي تتسبب في إثارة الأزمات والبلبلة، والأخبار الخاطئة أصبحت منتشرة بشكل كبير في الفترة الماضية".

وأضاف أحمد سامى : "جون إيبوكا مهاجم سيراميكا مطلوب في نادي الزمالك، ولديه عروض خارجية في الكويت وليبيا والسعودية، لا أحبس أي لاعب، وحال وصول عرض جيد للنادي فلا أمانع رحيله هو أو أي لاعب، الأمر في النهاية استثمار، وأي نادٍ لابد أن يمتلك البديل".

وواصل المدير الفني لسيراميكا كليوباترا: "الأهلي سبق وطلب محمد شكري خلال شهر يناير الجاري، لكن اللاعب سيبقي لنهاية الموسم الجاري، والأهلي إذا أراد أن يستعيده لابد أن يكون بموافقة اللاعب بالإضافة إلى دفع 7 مليون جنيه، واللاعب لم يرفض مطلقا العودة إلى ناديه السابق".

وختم أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا : "الاستثمار جزء من كرة القدم، وطالما هناك عرض مالي جيد للنادي، فلا أمانع رحيل أي لاعب في الفريق وأي مدرب يكون لديه البديل الجاهز".