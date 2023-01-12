محامي عبد الله السعيد يكشف تطورات صادمة في قضية موكله مع الأهلى..فيديو

كشف المستشار هاني زهران محامي عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي عن موقف موكله من أزمته مع الأهلي.

وأضاف زهران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي، أن المحكمة الفيدرالية قررت اعادة القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية لاعادة النظر فيها.

كما تحدث أن الحكم يُعنى إلغاء أى قرارات بالحجز على أرصدة اللاعب، وبالتالي حسمت الجدل بشأن أى حديث في هذا الأمر.

صدمة جديدة للأهلي

وأكد أن هناك مطالبة من جانبهم بالحصول على تعويض مالي من النادي الأهلي بسبب الضرر الذي وقع على اللاعب

مؤكدا أن الأهلي سيكون مطلوب منه دفع تعويض اللاعب الى جانب دفع أتعاب المحاماة.

وحاول الأهلى شكوى اللاعب بحجة بند في تعاقده السابق الى أهلى جدة لا يسمح له بالعودة الى مصر إلا من خلال الأهلي.

وهو ما حدث بعودة اللاعب الى بيراميدز منذ ثلاثة مواسم ونصف، وهو ما حاول الأهلى اللعب عليه وطلب قيمة الشرط الجزائي البالغة 2 مليون دولار.