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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تقفز 1.5% بمرور 20 دقيقة من تداولات اليوم

صدى البلد


 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.5% بعد مرور 20 دقيقة من تعاملات اليوم الخميس ليصل إلى مستوى 15760 نقطة.

ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 المحدد النسبي لعدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2831 نقطة.

زاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارًا والذي يضم الأسهم القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2927 نقطة.

 

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