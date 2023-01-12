محافظ الشرقية يُتابع أعمال الرصف بمدينة الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة في الساعات الأولى من صباح اليوم بشوارع مدينة الزقازيق للوقوف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة في حضور شعبان أبوالفتوح رئيس حي أول ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع الجانية بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق مشددا علي سرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بشارع الهدي ونقل محولات الكهرباء بامتداد شارع المشير احمد إسماعيل ( الأمن الغذائي ) لبدء تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة بالشارع استعداداً لأعمال رصفه وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.

خلال جولته بشوارع المدينة إلتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم علي الطبيعة موجهاً رئيس الحي بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة ,

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة حي المستشارين وتفريعاته بمدينة الزقازيق بطول 600 متر ومتوسط عرض للشوارع من 4 إلى 8 أمتار وبتكلفة مليون و800 ألف جنيه والتي تشمل وضع طبقات التأسيس والأساس بشوارع المنطقة تمهيداً لوضع طبقات الأسفلت النهائية ورصف الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة.

شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي الجديده للمنازل للبدء فورا في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

قدم المحافظ الشكر لرجال الأمن والمرور علي تواجدهم الدائم لحفظ أمن المواطنين وتنظيم حركه السيارات وتحقيق السيوله المروريه المطلوبه بشوارع المدينة

وخلال تفقده شوارع المدينة اطمأن المحافظ على التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة، مشددا علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلا لن نسمح بأي تهاون أو استثناءات في تطبيق الإجراءات علي الجميع .

كلف المحافظ رئيس حي ثان بمراجعه التراخيص الممنوحة لأحد اصحاب المحال التجارية بالمنطقه والخاصه باعمال التجديد واتخاذ كافه الاجراءات القانونية في حال اكتشاف اي مخالفات تحقيقا لمبدأ سياده القانون والتعامل الفوري مع المخالفين

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.