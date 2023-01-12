محلية النواب تناقش خطة الحكومة لمواجهة انتشار الحيوانات الضارة بالمحافظات

يناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى، وحضور وزير الصحة، واعتذار وزير الزراعة، وممثلى الحكومة.

ويأتي الاجتماع لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضارة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الإستراتيجية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

وقال "السجينى" إن سعر الدولار وصل الى 30 جنيهًا، ولا توجد إشكالية فى وجود تحد اقتصادى، ولكن الأهم كيفية مواجهته، ويجب أن تكون بتغيير سياسات ومفردات خطاب، والاقتصاد فى العلم اقترن بالعلوم السياسة.

وطالب النائب أحمد السجيني، بأهمية إزالة النظرة القاتمة المنتشرة، داعياً الحكومة للاستماع إلى اللجان النوعية بمجلس النواب، لما لها من خبرة وتواصل مع المواطنين فى الشارع .