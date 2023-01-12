وزير الصحة: زيادة حالات العقر المسجلة 20% سنويا خلال الأعوام الماضية

قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار: “إن انشغالنا بالكثير من القضايا الهامة لا يجعلنا نترك أزمة انتشار الحيوانات الضارة”، موضحا أن عدم مواجهة ظاهرة الكلاب الضارة لها آثار اقتصادية. واجتماعية كبيرة.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضارة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيجية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

وأضاف الوزير، أن حالات العقر المسجلة خلال الأعوام الماضية بدأت تتزايد بنسبة 20% سنويا، وأثناء فترة كورونا تضاءلت وعادت للزيادة فى 2022.

وكشف وزير الصحة، عن أكثر المحافظات تعرضا للعقر، حيث أشار إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة، من أكثر المحافظات تأثرا بالحيوانات الضارة.

وأوضح أن تكلفة توفير الأمصال وصلت إلى 146 مليون جنيه فى عام 2019، ووصلت إلى 151 مليونا فى 2022 ومرشحة للزيادة، وقد تصل إلى 500 مليون جنيه.

وأكد أن الوزارة توسعت فى مراكز وتقديم الخدمات الصحية لمواجهة عقر الحيوانات الضارة فى جميع المحافظات.

وأشار إلى “العمل المستمر والمشترك مع جميع الوزارة المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية، حيث إننا نتعامل مع الإصابة بعد العقر”.