أحمد مناع يستقبل وفد سعودي من الدارسين ببرنامج ماجستير الدراسات الإستراتيجية فى مصر

استقبل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب صباح اليوم الخميس الموافق 12 يناير 2023بمقر مجلس النواب وفداً عسكرياً سعودياً من الدارسين ببرنامج ماجستير الدراسات الاستراتيجية في مصر.

في مُستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد مناع بالوفد العسكري السعودي في مقر مجلس النواب المصري، واستعرض طبيعة عمل ودور مجلس النواب في إطار النظام السياسي المصري، خاصة الدور التشريعي والرقابي، كما قام أمين عام مجلس النواب بالرد على تساؤلات أعضاء الوفد العسكري السعودي، خاصة المتعلقة بدور مجلس النواب في تحقيق الأمن القومي المصري.

من جانبهم، وجه أعضاء الوفد العسكري السعودي الشكر للمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب ولمجلس النواب المصري على استقبالهم في تلك الزيارة لمقر المجلس والتي تأتي في إطار رغبتهم في الإطلاع على دور مجلس النواب خاصة في تحقيق الأمن القومي المصري.

وعقب انتهاء اللقاء نظم مجلس النواب المصري جولة للوفد العسكري السعودي في أروقة المجلس شملت زيارة القاعة العامة للمجلس ومُتحف المجلس ومكتبة المجلس وخلال تلك الجولة استمع الوفد العسكري السعودي لشرح مُفصل حول طبيعة عمل مجلس النواب وتاريخ الحياة البرلمانية المصرية العريقة والتي تعود لأكثر من 150 عاماً.