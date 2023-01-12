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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«أسطوري».. الغرف السياحية تكشف تفاصيل إقامة حفل زفاف هندي في مصر|فيديو

عروسان من الهند لإقامة
عروسان من الهند لإقامة حفل زفافهما في مصر

تحدّث علي غنيم، عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية عن وصول أول طائرة تنقل فوجًا سياحيًا لإقامة حفل زفاف هندي أسطوري في مصر، قائلاً: "مصر تحتوي على آثار فريدة من نوعها، والتلفزيون المصري له دور كبير في جذب السياحة".

وأضاف "غنيم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى،  أن التنويع في أنماط السياحة يزيد أعداد السياح الوافدين إلى مصر، ويزيد من الدخل القومي، مؤكداً أن  الهند مشهورة بإقامة الحفلات، حيث إن لديها فئات غنية جدًا ويمكنها صرف مبالغ هائلة في عدة بلاد مثل تركيا وغيرها.  

الدولة المصرية تهدف إلى جذب أنماط جديدة من السياحة 

وأشار عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى جذب أنماط جديدة من السياحة لزيادة الدخل القومي، وللترويج لهذه الأنماط من السياحة في مصر، مضيفاً أن جذب أنماط جديدة، يتطلب وجود شركة ناقلة قوية كي تقوم بنقل هذه الأعداد، وأهم مقومات جذب الأنماط السياحية هي وجود الشركة الناقلة المصرية بأسطولها الضخم، ومصرلديها شركات خاصة للشارتر، ولكنها غير كافية.

 

غرف السياحية حفل زفاف هندي أسطوري مصر

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