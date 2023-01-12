رئيس جامعة طنطا يتابع سير أعمال الاختبارات الإلكترونية بكليتي الصيدلة والتمريض

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم جولة تفقدية، تابع خلالها سير أعمال الاختبارات الالكترونية لكليتى التمريض والصيدلة، بمركز الاختبارات الالكترونية بالمجمع الطبي، رافق سيادته خلال الجولة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة سحر عبد الجواد وكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة أمل الكباش وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد النمر المدير التنفيذى للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية.



خلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على سير العمل بلجان الامتحانات الالكترونية، وتوفير كافة الاشتراطات والاجراءات التى تضمن توفير مناخ ملائم للطلاب لاجراء الاختبارات، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على تفعيل منظومة الاختبارات الالكترونية لتعزيز تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في تقييم الطلاب.



حرص رئيس الجامعة على استطلاع أراء الطلاب حول أسئلة الامتحانات، وجودة الخدمات المقدمة لهم، موضحاً أن الجامعة قامت بتطوير البنية التحتية لتحقيق التحول الرقمي الشامل، مشيداً بانتظام العملية الامتحانية دون رصد أى مشكلات.

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