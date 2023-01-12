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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها السبت|13 تنبيها عاجلا للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق السبت القادم الموافق 14 يناير 2023 امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت المدارس الثانوية، عددا من التنبيهات العاجلة للطلاب بشأن  امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي تمثلت في:

  • ممنوع وضع اى برنامج او ملف اوتهكير التابلت او العبث ببرامج التابلت أو التغيير في البروكسي لان كل هذا يؤثر على منصة الامتحان ويؤدي للخروج من الامتحان وعدم اتاحة الدخول مرة اخرى الا طريق مسئول الIT
  • ضرورة تحديث التابلت وخاصة منصة الامتحان لتكون بالاصدار رقم v1.6.9
  • عدم فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ او استخدام اى برامج اخرى وقت الامتحان
  • عدم تغيير “مود التابلت” إلى الشاشة السوداء
  • عدم إلغاء شريط المهام الموجود أسفل شاشة التابلت
  • شحن بطارية التابلت وزيادة زمن توقف الشاشة إلى الحد الأقصى و هو ٣٠ دقيقة
  • كتابة كود الامتحان المسلم للطالب بطريقة سليمة وكذلك كلمة السر “الباسورد”
  • عدم تقسيم الشاشة على المنصة لأن تقسيمها سوف يغلق الامتحان، مما يترتب عليه الخروج من الامتحان
  • بعد الانتهاء من حل الاسئلة لابد من بالضغط على انهاء او تسليم
  • فى حالة نسيان اى سؤال تقوم المنصة بتنبيه الطالب بأن هناك اسئلة لم تحل ويجب الرجوع لحلها
  • على الطالب ألا يخرج من اللجنة او من المدرسة نهائيا إلا بعد الضغط على زر تسليم الامتحان وظهور رسالة بأن الامتحان تم تسليمه بنجاح
  • على الطالب ألا يخرج الا بعد التأكد من تسليم الامتحان
  • فى حالة وجود اى مشكلة وخاصةً مشكلة عدم تسليم الامتحان على الطالب ألا يغادر اللجنة ولا المدرسة الا بعد التوجه لمسؤل ال IT بالمدرسة لحل المشكلة

جدير بالذكر أنه قد تم إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

الثانوي الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات المدارس Jobs Education

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