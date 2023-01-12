أشعر بالأمتنان.. هند صبري تكشف عن مشروع جديد قريبا

كشفت الفنانة هند صبري عن تحضيرها لمشروع جديد ستفصح عنه قريبا.

وكتبت هند صبري عبر حسابها على إنستجرام:" أشعر بالامتنانغ لفرص تانية كتيرة استفدت بيها خلال حياتي، ودلوقتي باشتغل على موضوع قريب جداً من قلبي وباستعجل الوقت عشان تعرفوا عنه عشان أحكي لكم عليه يوم ٢٢ يناير".

شاركت الفنانة هند صبري متابعها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وجههت هند نصيحة لمتابعيها وكتبت:"اذا جاءت خذها وإذا ذهبت اتركها".

وكانت قد شوقت الفنانة هند صبري جمهورها لمسلسل “البحث عن علا 2” خاصة بعد نجاح الموسم الأول الذي عرض على منصة نتفليكس.

وشاركت صورة من الكواليس، وعلقت: «عدت سنة على بداية تصوير البحث عن علا ومتشوقة للجزء التاني».