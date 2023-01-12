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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي يحسم جدل أنباء تدهور صحة بوتين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان، إنه ليس لديه سبب للاعتقاد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني مشاكل صحية خطيرة.

وفي مقابلة مع مجلة “فورين بوليسي”، نقل سوليفان، الذي غادر موسكو العام الماضي، عن رئيس وكالة المخابرات المركزية  وليام بيرنز قوله إن "مشكلة بوتين الصحية هي أنه يتمتع بصحة جيدة".

وأضاف : “ليس لدى سبب للاعتقاد بأن هناك مشكلة صحية خطيرة من شأنها أن تضعه على حافة الموت، ليس لدي سبب للاعتقاد بأنه أي شخص آخر غير رجل روسي يبلغ من العمر 70 عامًا يتلقى رعاية طبية على مستوى عالمي، لكنها تحت ضغط عالمي في الوقت الحالي".

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وأضاف أنه رأى بوتين عن قرب عدة مرات في عام 2021 وفي كل مرة كان يعتقد أنه بالنسبة لسنه "يبدو رائعًا". 

وقال سوليفان: "كانت عيونه صافية. بالمقارنة مع من حوله، بدا رائعًا. لكنني لاحظت أنه في عام 2022 أصبح وجهه منتفخًا، وتغير مظهره،  تغير مظهري أيضًا بسبب الإجهاد في موسكو”.

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