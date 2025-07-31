الزمالك يتعاقد رسميا مع الثنائي عدلان لتدعيم صفوف فريق اليد

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في إتمام التعاقد مع الثنائي محمد عدلان وشقيقه عمر عدلان، لاعبي طلائع الجيش، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويُعد ضم الشقيقين عدلان إضافة قوية للفريق، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة استعدادًا للمنافسات المقبلة.

ويأتي التعاقد مع محمد عدلان ليُكلل جهود الثنائي المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، ورامي نصوحي عضو المجلس ، والتي امتدت منذ الموسم الماضي، حيث كان اللاعب هدفًا لعدة أندية، وتعرض لضغوط من أجل الانضمام للنادي المنافس، إلا أن إدارة الزمالك تمسكت بضمه، ونجحت في النهاية في حسم الصفقة لصالح القلعة البيضاء وقبل أيام قليلة على غلق باب القيد.

نجح النادي أيضًا في ضم عمر عدلان، شقيق محمد، في خطوة تعكس رغبة القلعة البيضاء في تدعيم الفريق بعناصر شابة وموهوبة قادرة على صناعة الفارق.

ويذكر أن محمد عدلان من مواليد 2006، بينما عمر عدلان من مواليد 2004، ويُنتظر أن يكون لهما دور بارز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.