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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن يفتتح مركزا تدريبيا لتأهيل الفئات الأكثر احتياجا

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

نظّمت أمانة التضامن الاجتماعي المركزية بحزب حماة الوطن، حفل افتتاح مركز “بداية حياة” بمنطقة عين شمس، وذلك بحضور  اللواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، الدكتورة مها الأنصاري أمين أمانة التضامن الاجتماعي بالمركزية و عدد من قيادات الأمانة المركزية، والمساعدين، في خطوة جديدة تؤكد التزام الحزب بخدمة المواطنين وتعزيز سبل الدعم المجتمعي.

وأكدت الدكتورة مها الأنصاري، أن  المركز يعد خطوة جديدة في مسار العمل الأهلي والتنمية المجتمعية، حيث يهدف إلى تقديم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية التي تستهدف رفع كفاءة المرأه والشباب، والتنمية الفكرية والمهارية لذوي الهمم وتعزيز فرصهم في سوق العمل، مشيرة إلى أن المركز يقدم دورات التسويق عبر السوشيال ميديا، صيانة وتدوير المخلفات الإلكترونية، دورات في التنمية البشرية، بالإضافة إلى تنمية المهارات والتفكير الإبداعي لذوي الهمم، الصناعات الجلدية، الخياطة والطباعة على القماش، بالاضافة إلى فن البيع (Sales) والعديد من الخدمات المجتمعية الأخرى.

وأكدت "الأنصاري" أن هذا المشروع تأكيدًا على دور الحزب المجتمعي في دعم قضايا التنمية البشرية، وتوفير بيئة داعمة للتدريب والتمكين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت الأنصاري أن مركز “بداية حياة” سيكون منبرًا حقيقيًا للتغيير الإيجابي، مؤكدة أن هذه المبادرة هي واحدة من سلسلة مبادرات تسعى الأمانة إلى تنفيذها في مختلف المحافظات، إيمانًا بأهمية العمل المجتمعي في بناء الوطن.

حزب حماة الوطن حماة الوطن عين شمس أحمد العوض والشباب

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