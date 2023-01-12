بكري: ننتج 270 مليون رغيف خبز يوميا والدولة مازالت تدعم سعره.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، ان المواطن البسيط يخشى على مستقبله ومدخراته بسبب الازمة الاقتصادية الحالية مشيرا إلى أن لم يكن امام مصر سوى اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي الصعبة.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن البعض يقول أن أزمة الدولار الحالية سببها عدم استقرار السياسة النقدية في الفترة الحالية.



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك من يرى أن التوسع في المشروعات الكبرى تسببت في حدوث أزمة الدولار الحالية، مؤكدا أن أسعار البترول والقمح بسبب الزيادات على المسرح العالمي.



الحكومة مسئولة مسئولية ليست بالقلية

وأشار مصطفى بكري إلى أنه نخبز 270 مليون رغيف خبز يوميا والدولة ما زالت تدعم سعر الرغيف، مؤكدا أن الحكومة مسئولة مسئولية ليست بالقلية عن كل ما نعيشه حاليا.