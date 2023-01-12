المأذون الشرعي بوزارة العدل يكشف أسباب حدوث الزواج العرفي وانتشار الطلاق.. فيديو

أكد الدكتور حمادة رمضان الزويدي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والمأذون الشرعي بوزارة العدل، أن الإقبال الرهيب على الزواج بسبب ما تردد حول صندوق الأسرة تسبب في أزمة كبيرة للمأذونين.



وقال حمادة رمضان الزويدي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن ارتفاع تكاليف الزواج الرسمي أحد أهم أسباب انتشار الزواج العرفي.

انتشار الطلاق

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والمأذون الشرعي بوزارة العدل، أن عدم التفاهم بين الزوجين وعدم تحمل المسئولية من أهم أسباب انتشار الطلاق في مصر.