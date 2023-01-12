عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تقرض مصر 306 ملايين دولار لتغطية تكلفة الخط الرابع لمترو القاهرة

مصر واليابان
مصر واليابان

وافقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على قرض تصل قيمته إلى 306 ملايين دولار لتمويل جزء من الخط الرابع لمترو القاهرة.

 

وستستخدم الأموال لبناء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة، وهي طريق بطول 19 كيلومترًا يمتد بين وسط البلد وأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، كما سيتم استخدام الأنظمة والقطارات اليابانية، كجزء من قرض المساعدة الإنمائية الرسمية، الذي تبلغ مدته 40 عامًا.

أكبر شركة تعدين في الخليج تخطط لاستثمارات في مصر

مصر والسعودية تشيدان بالعلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة

ومن المقرر أن يتم افتتاح الخط بحلول فبراير 2028، وقد تم بالفعل طرح مناقصات البناء الأولي والاستشارات.

 

وفي نوفمبر 2020، أُعلن أن شركة “أوراسكوم” وشركة “ميتسوبيشي” قد وقعا عقدًا بقيمة 800 مليون دولار مع الهيئة القومية المصرية للأنفاق للعمل في المرحلة الأولى.

مصر المتحف المصري الكبير اليابان أوراسكوم ميتسوبيشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أكبر شركة تعدين في الخليج تخطط لاستثمارات في مصر

بسبب نتنياهو.. جانتس يكشف عن خطر يهدد إسرائيل

"الجاسوس الخارق".. إعدام نائب وزير الدفاع الأسبق في إيران

مفاجآت مدوية.. أسرى الجيش الأوكراني يفضحون قادتهم و يكشفون أسرار الحرب

بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

رغم محاولات الانضمام لـ الناتو.. السويد ترفض تسليم 4 أشخاص لـ تركيا

بسبب كورونا .. قرار عاجل من روسيا بشأن القادمين من الصين

أول تعليق من بايدن بشأن العثور على وثائق سرية في منزله

ترشيحاتنا

تزايد الطلب.. شعبة الدواجن تكشف السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.. فيديو

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

5 سيارات سيدان رياضية في الكويت موديل 2023 |صور

بتشتمه بأمه.. ماذا قالت شاكيرا عن بيكيه وصديقته الجديدة؟

إلى الأشواط الإضافية.. برشلونة يتعادل مع بيتيس في السوبر الإسباني

مساعدة من الداخل.. رئيس البرازيل يفجر مفاجأة بشأن اقتحام القصر الرئاسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارولين عزمي بجسم ممشوق تثير السوشيال ميديا

طبيب يكشف تفاصيل علاج خشونة الركبة بتقنية الريجينيرا

ذاكر بينما الآخرون نائمون .. جمال شعبان يوجه رسالة مهمة بسبب الأزمات العالمية

البحر في الشوارع والعربيات غرقت.. 20 صورة تكشف معاناة الإسكندرية

فيديو

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

750 مليون دولار في يوم.. تدفقات نقدية أجنبية ضخمة تنعش القطاع المصرفي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ