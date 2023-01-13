أخبار التعليم.. قرارات عاجلة تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات.. وحقوق حلوان عن واقعة التعدي على طالب مريض بالسكر: سنحاسب المخطئ

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
26728 طالباً يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة كفر الشيخ
قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن 26728 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 في كليات ومعاهد الجامعة مع نهاية الأسبوع الثاني، بإشراف الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
رسميًا .. مواعيد جديدة لـ الامتحانات الملغية اليوم لطلاب مدارس الإسكندرية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، موعد عقد امتحانات نصف العام “الملغية اليوم” لطلاب المدارس في الإسكندرية.
حقوق حلوان عن واقعة التعدي على طالب مريض بالسكر: سنحاسب المخطئ
تتابع جامعة حلوان التحقيقات في واقعة منع أحد الطلاب بكلية الحقوق من دخول الحمام خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول رغم إصابة بمرض السكر ، والتي كانت قد أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
قرارات عاجلة من التعليم تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات
رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيام بعض مدارس التعليم الفني بحرمان بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية.
جامعة حلوان: تصحيح الامتحانات بصفة يومية لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول سريعاً
تواصل كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إحالة واضع امتحان للتحقيق بسبب سؤال عن "الشيخ الشعراوي"
حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم ، بسبب وضع سؤال الإملاء في امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الاعدادي في ادارة الساحل التعليمية بالقاهرة ، عن مسيرة الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، تحت عنوان إمام الدعاة.
لطلاب جامعة حلوان .. سداد المصروفات إلكترونيا عبر هذا الرابط
فعلت جامعة حلوان بالعام الدراسي الحالي عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية و مصروفات المدن الجامعية وكافة المصروفات الخاصة بخدمات الطلاب بكافة المرحل الدراسية سواء بمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية دون الحاجة للذهاب للجامعة ، لتسهيل الخدمة على الطلاب و تخفيف العبء عليهم .
مد فترة التسجيل لـ إمتحانات الثانوية العامة إلى 28 فبراير
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة التسجيل لـ إمتحانات الثانوية العامة إلى 28 فبراير المقبل، مراعاة لظروف أولياء الأمور.