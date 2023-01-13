أخبار التعليم.. قرارات عاجلة تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات.. وحقوق حلوان عن واقعة التعدي على طالب مريض بالسكر: سنحاسب المخطئ

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن 26728 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 في كليات ومعاهد الجامعة مع نهاية الأسبوع الثاني، بإشراف الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، موعد عقد امتحانات نصف العام “الملغية اليوم” لطلاب المدارس في الإسكندرية.

تتابع جامعة حلوان التحقيقات في واقعة منع أحد الطلاب بكلية الحقوق من دخول الحمام خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول رغم إصابة بمرض السكر ، والتي كانت قد أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيام بعض مدارس التعليم الفني بحرمان بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية.

تواصل كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم ، بسبب وضع سؤال الإملاء في امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الاعدادي في ادارة الساحل التعليمية بالقاهرة ، عن مسيرة الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، تحت عنوان إمام الدعاة.

فعلت جامعة حلوان بالعام الدراسي الحالي عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية و مصروفات المدن الجامعية وكافة المصروفات الخاصة بخدمات الطلاب بكافة المرحل الدراسية سواء بمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية دون الحاجة للذهاب للجامعة ، لتسهيل الخدمة على الطلاب و تخفيف العبء عليهم .

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة التسجيل لـ إمتحانات الثانوية العامة إلى 28 فبراير المقبل، مراعاة لظروف أولياء الأمور.