اتخذنا قرار بتعطيل الدراسة والامتحانات.. محافظ الإسكندرية يكشف استعداداتهم للأمطار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن بالأمس كانت هناك أمطار غزيرة جدا الساعة الرابعة صباحا، مصحوبة بالثلوج و إشتدت جدا الساعة السادسه والربع، مما اضطرنا لإتخاذ قرار بتعطيل المدارس والإمتحانات لجميع المراحل.

وأوضح محافظ الإسكندرية خلال مداخلة له في برناج "أخر النهار" تقديم "الإعلامي تامر أمين" المذاع على "فضائية النهار" أن هناك تنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية وطلبت منهم تعطيل الدراسة، وتأجيل الإمتحانات الحالية إلي نهاية فترة الإمتحانات.

52 تجمع مائي

وقال "الشريف" أن الأمطار بدأت في الهدوء من الساعة العاشرة صباحا، ولكن كنا نعاني من التجمعات المائية التي وصلت إلي 52 تجمع مائي، وهذا عدد كبير غير معتاد ولكننا سيطرنا علي الموقف وتعاملنا معه بشكل جيد، وتم تصريف تجمعات المياه بالكامل معدا 3 مناطق فقط بسبب كمية المياه داخلهم في شارع 45، ونفق سيدي بشر، وأمام كلية الفنون الجميلة، وهذه من المناطق الساخنة في سقوط الأمطار كل عام، وأيضا كان هناك بطئ في الحركة المرورية ولكننا تعاملنا مع الموقف وتوقفت ساعة واحدة فقط في بعض المناطق وعادت للعمل بصورة طبيعية.